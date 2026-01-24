Church Announcements

By Gary Scott on January 24, 2026 at 11:44am

No JHS girls bball today

Theses churches have called off services for tomorrow.

Asbury Methodist

First Baptist Church in Winchester Rev Bill Baughman will post a message on Facebook at 10 AM Sunday

Youngblood Baptist in Nortonville

Lynnville Christian

Murrayville United Methodist

Manchester United Methodist

Trinity Lutheran in Neeleyville and Bluffs

Christ Lutheran in Winchester

First Presbyterian Church in Jacksonville

First Baptist in Jacksonville.

Franklin and Durbin United Methodist

Winchester United Methodist and Sunday School