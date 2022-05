Class 1A Girls Track & Field State Qualifiers

By Benjamin Cox on May 19, 2022 at 10:26am

The following individuals will be competing in State Competition beginning today in Charleston.

From the Gillespie Sectional on May 12th:

Team Scores

2. North Mac 69 points

3. New Berlin 61.5 points

5. Auburn 57 points

7. Greenfield 33 points

9. Carrollton 27 points

13. Waverly 8 points

16. North Greene 4 points

100 Meter Dash

1. Emma Crawford – North Mac

2. Calie Field – Carrollton

800 Meter Run

1. Caroline Peters – New Berlin

1600 Meter Run

1. Caroline Peters – New Berlin

3200 Meter Run

1. Olivia Thoroman – North Mac

100 Meter Hurdles

1. Aleese Trimingham – Auburn

300 Meter Hurdles

1. Aleese Trimingham – Auburn

2. Emma Crawford – North Mac

4×100 Meter Relay

1. Emma Crawford, Addison Earley, Kaelyn Swift, Alexis Bowman – North Mac

4×200 Meter Relay

1. Kaylee Cowhick, Lainey Brewer, Jadyn Perry, Kylie Periman – New Berlin

2. Emma Crawford, Kaelyn Swift, Addison Earley, Alexis Bowman – North Mac

4×400 Meter Relay

1. Jenna Sharp, Madison Neighbors, Cambrey Hedges, Aleese Trimingham – Auburn

2. Alexis Bowman, Olivia Thoroman, Natalie Little, Addison Earley – North Mac

Shot Put

2. Abby Flowers – Carrollton

High Jump

1. Kylie Periman – New Berlin

T3. Rebekah Hannah – North Mac

Pole Vault

1. Jenna Sharp – Auburn

Results From the Beardstown Sectional on May 13th:

Team Scores

1. Pleasant Plains 98 points

4. Pittsfield 52 points

5. West Central 50 points

6. Rushville-Industry 45 points

7. Routt 41 points

T11. PORTA 12 points

14. Beardstown 4 points

800 Meter Run

1. Abigail Wolters – Pleasant Plains

100 Meter Hurdles

2. Katie Cox – Pittsfield

300 Meter Hurdles

2. Emma Terwische – Routt

4×100 Meter Relay

2. Nikkie Shaffer, Ella Pearce, Julia Bergner, Whitney Wilson – Pleasant Plains

4×200 Meter Relay

1. Elise Brown, Brooklyn Gregory, Olivia Bingeman, Laura Garrett – West Central

4×400 Meter Relay

1. Nikkie Shaffer, Jaidynn Albers, Megan Derrick, Abigail Wolters – Pleasant Plains

2. Laura Garrett, Kaylee Hamilton, Olivia Bingeman, Emy Coonrod – West Central

4×800 Meter Relay

1. Megan Derrick, Anna Moore, Teagen Galloway, Jaidynn Albers – Pleasant Plains

Shot Put

1. Olivia Campbell – Pittsfield

Discus

1. Olivia Campbell – Pittsfield

High Jump

2. Katryna Tewes – Pleasant Plains

Pole Vault

1. Alexa Hayes – Rushville-Industry

Triple Jump

1. Emma Terwishce – Routt

2. Anna May – Routt