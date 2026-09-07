1 $100,000 Cash Monze Chapman 2 $40,000 Cash Leach Remmer Group 3 $10,000 Cash Keith Crossin 4 $1,000 Cash Mitchell Dawdy 5 $1,000 Cash Brian Nyberg 6 $1,000 Cash Brooke & Michael Williams 7 $1,000 Cash Micah & Carrie Rawe 8 $1,000 Cash Ryan Henry 9 $1,000 Cash Michael Dunseth 10 $1,000 Cash Jane Hadden 11 $1,000 Cash Gloria Ottwell 12 $1,000 Cash Johnathon Bowers 13 $500 Cash Rhonda Mintert 14 $500 Cash Brent McAdams 15 $500 Cash Tamara Emerick 16 $500 Cash Joseph Dillard 17 $500 Cash Joe Dietz 18 $500 Cash James Easter 19 $500 Cash Quentin Benz 20 $500 Cash Brant Evans, Jake Evans 21 $500 Cash John Frank McCartney 22 $500 Cash Kluge Family, Rick, Lisa, Ben, Amanda, David & Karin Zink, Paul, Carol 23 $500 Cash Leo & Elizabeth Willman 24 $500 Cash Randy Newman 25 $500 Cash Beth Knollhoff 26 $500 Cash Kathy Jean Evans 27 $500 Cash Diana Craner 28 $500 Cash Kelly Hager 29 $500 Cash Bobby Kessinger 30 $500 Cash Andrea & Leo Peterson 31 $500 Cash Andy Frost 32 $500 Cash Emily Cosgriff 33 $250 Cash Christine Crabtree 34 $250 Cash Neil Vanbebber 35 $250 Cash Steve Keene 36 $250 Cash Nimmie McDannald 37 $250 Cash Tyson Ryan 38 $250 Cash Raymond Cosgriff 39 $250 Cash Annette Suess & Scott Darush 40 $250 Cash Tracy Cody 41 $250 Cash Cindy Tapen 42 $250 Cash Eric Codey 43 $250 Cash Sarah Emiston & 19 Others… 44 $250 Cash Tammy Floreth 45 $250 Cash Lou Costa 46 $250 Cash Justin Becker 47 $250 Cash Veda Powers 48 $250 Cash Minch Marguerita 49 $250 Cash The Rentschier’s (Nick, Jayden, Jenny) 50 $250 Cash William Williams 51 $250 Cash Paul Price 52 $250 Cash Reg Ankrom 53 $250 Cash Nadine Waterfallen 54 $250 Cash Lynn Yost 55 $250 Cash Amy Stidham 56 $250 Cash Trudie Jackson 57 $250 Cash Dick Coon 58 $250 Cash Donald Campbell 59 $250 Cash Mike Foster 60 $250 Cash Danette Strang 61 $250 Cash Bob & Cheri Schnettgoecke 62 $250 Cash Joyce Brown
Dreams Winners
By Gary Scott on September 6, 2026 at 7:58pm