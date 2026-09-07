Dreams Winners

By Gary Scott on September 6, 2026 at 7:58pm

1$100,000 CashMonze Chapman
2$40,000 CashLeach Remmer Group
3$10,000 CashKeith Crossin
4$1,000 CashMitchell Dawdy
5$1,000 CashBrian Nyberg
6$1,000 CashBrooke & Michael Williams
7$1,000 CashMicah & Carrie Rawe
8$1,000 CashRyan Henry
9$1,000 CashMichael Dunseth
10$1,000 CashJane Hadden
11$1,000 CashGloria Ottwell
12$1,000 CashJohnathon Bowers
13$500 CashRhonda Mintert
14$500 CashBrent McAdams
15$500 CashTamara Emerick
16$500 CashJoseph Dillard
17$500 CashJoe Dietz
18$500 CashJames Easter
19$500 CashQuentin Benz
20$500 CashBrant Evans, Jake Evans
21$500 CashJohn Frank McCartney
22$500 CashKluge Family, Rick, Lisa, Ben, Amanda, David & Karin Zink, Paul, Carol
23$500 CashLeo & Elizabeth Willman
24$500 CashRandy Newman
25$500 CashBeth Knollhoff
26$500 CashKathy Jean Evans
27$500 CashDiana Craner
28$500 CashKelly Hager
29$500 CashBobby Kessinger
30$500 CashAndrea & Leo Peterson
31$500 CashAndy Frost
32$500 CashEmily Cosgriff
33$250 CashChristine Crabtree
34$250 CashNeil Vanbebber
35$250 CashSteve Keene
36$250 CashNimmie McDannald
37$250 CashTyson Ryan
38$250 CashRaymond Cosgriff
39$250 CashAnnette Suess & Scott Darush
40$250 CashTracy Cody
41$250 CashCindy Tapen
42$250 CashEric Codey
43$250 CashSarah Emiston & 19 Others…
44$250 CashTammy Floreth
45$250 CashLou Costa
46$250 CashJustin Becker
47$250 CashVeda Powers
48$250 CashMinch Marguerita
49$250 CashThe Rentschier’s (Nick, Jayden, Jenny)
50$250 CashWilliam Williams
51$250 CashPaul Price
52$250 CashReg Ankrom
53$250 CashNadine Waterfallen
54$250 CashLynn Yost
55$250 CashAmy Stidham
56$250 CashTrudie Jackson
57$250 CashDick Coon
58$250 CashDonald Campbell
59$250 CashMike Foster
60$250 CashDanette Strang
61$250 CashBob & Cheri Schnettgoecke
62$250 CashJoyce Brown