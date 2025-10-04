Friday FB Scores

By Gary Scott on October 4, 2025 at 7:16am

Springfield 28-JHS 17

West Central 22-Pleasant Hill 6

Triopia 38-Beardstown 13

Calhoun 14-GNW 6

Camp Point 27-Brown County 6

Carrollton 56-North Greene 0

QND 47-Lanphier8

MacArthur 61-Lincoln 20

SHG 63-Southeast 0

Rochester 63-Eisenhower 24

Glenwood 42-Normal U High 0

New Berlin 48-Stanford Olympia 32

Maroa Forsyth 46-Pittsfield 6

Porta/AC 44-Auburn 20

Pleasant Plains 32-Riverton 16

Hillsboro 43-North Mac 20

Rushville Industry 54-Monmouth 18

Havana plays at Westmont today at 2.

Routt hosts Mendon Unity at 1 today.

IC VB beats Knox College 3-0.