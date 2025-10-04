Friday FB Scores

Springfield 28-JHS 17
West Central 22-Pleasant Hill 6
Triopia 38-Beardstown 13
Calhoun 14-GNW 6
Camp Point 27-Brown County 6
Carrollton 56-North Greene 0
QND 47-Lanphier8
MacArthur 61-Lincoln 20
SHG 63-Southeast 0
Rochester 63-Eisenhower 24
Glenwood 42-Normal U High 0
New Berlin 48-Stanford Olympia 32
Maroa Forsyth 46-Pittsfield 6
Porta/AC 44-Auburn 20
Pleasant Plains 32-Riverton 16
Hillsboro 43-North Mac 20
Rushville Industry 54-Monmouth 18
Havana plays at Westmont today at 2.
Routt hosts Mendon Unity at 1 today.
IC VB beats Knox College 3-0.