Friday Football Scores

SHG 55-JHS 14
GNW 46-North Greene 6
Carrollton 27-Pleasant Hill 6
Calhoun 50-West Central 6
Brown County 66-Triopia 10
Camp Point 1-Mendon Unity 0 (Forfeit)
Brown County 66-Triopia 10
Decatur MacArthur 28-Normal U 6
Glenwood 49-Rock Island 20
QND 49-Southeast 6
Springfield 45-Lanphier 8
Rochester 56-Lincoln 6
Havana 65-Rushville 28
Auburn 36-Pleasant Plains 19
Williamsville 48-Pittsfield 6
Maroa Forsyth 63-Porta 14
Riverton 46-New Berlin 0
Carlinville 57-North Mac 21
Beardstown at Routt at 11 AM
Illinois College at Lawrence University