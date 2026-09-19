Friday Football Scores

By Gary Scott on September 19, 2026 at 7:33am

SHG 55-JHS 14

GNW 46-North Greene 6

Carrollton 27-Pleasant Hill 6

Calhoun 50-West Central 6

Brown County 66-Triopia 10

Camp Point 1-Mendon Unity 0 (Forfeit)

Brown County 66-Triopia 10

Decatur MacArthur 28-Normal U 6

Glenwood 49-Rock Island 20

QND 49-Southeast 6

Springfield 45-Lanphier 8

Rochester 56-Lincoln 6

Havana 65-Rushville 28

Auburn 36-Pleasant Plains 19

Williamsville 48-Pittsfield 6

Maroa Forsyth 63-Porta 14

Riverton 46-New Berlin 0

Carlinville 57-North Mac 21

Beardstown at Routt at 11 AM

Illinois College at Lawrence University