Friday Night FB

All winning teams in the area scored at least 40 points.
JHS 42-Springfield 7
GNW 40-Carrollton 6
West Central 41-North Greene 7
Calhoun 54-P Hill 0
Beardstown 55-Mendon Unity 16
Dec Mac 62-Lincoln 0
Glenwood 41-Normal U 0
QND 56-Lanphier 0
SHG 63-Southeast 6
Athens 66-Pittsfield 27
Auburn 63-New Berlin 0
Pleasant Plains 49-Maroa Forsyth 13
Williamsville 49-Porta 6
Macomb 55-Rushville 0
Carlyle 47-Havana 35
Saturday FB Routt at Brown County Illinois College at Elmhurst
COLLEGE FB
#14 USC 39 Fresno State 0
Purdue 44-Indiana State 19
Mich St 30-Toledo 20
#7 Miami 45-Stanford 6
#10 Oklahoma 51-UTEP 0