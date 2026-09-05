Friday Night FB

By Gary Scott on September 5, 2026 at 7:37am

All winning teams in the area scored at least 40 points.

JHS 42-Springfield 7

GNW 40-Carrollton 6

West Central 41-North Greene 7

Calhoun 54-P Hill 0

Beardstown 55-Mendon Unity 16

Dec Mac 62-Lincoln 0

Glenwood 41-Normal U 0

QND 56-Lanphier 0

SHG 63-Southeast 6

Athens 66-Pittsfield 27

Auburn 63-New Berlin 0

Pleasant Plains 49-Maroa Forsyth 13

Williamsville 49-Porta 6

Macomb 55-Rushville 0

Carlyle 47-Havana 35

Saturday FB Routt at Brown County Illinois College at Elmhurst

COLLEGE FB

#14 USC 39 Fresno State 0

Purdue 44-Indiana State 19

Mich St 30-Toledo 20

#7 Miami 45-Stanford 6

#10 Oklahoma 51-UTEP 0