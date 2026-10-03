Friday Night Scores-Saturday Games

JHS 71-Southeast 28
GNW 21-West Central 0
Brown County 67-Beardstown 0
Pleasant Hill 39-North Greene 6
Triopia 38-Mendon Unity 20
Dec Mac 48-Glenwood 35
Rochester 62-Normal U 13
SHG 56-Lanphier 14
QND 37-Springfield 14
Hillsboro 49-Linsoln 7
Maroa Forsyth 63-Pittsfield 0
Auburn 42-Porta 12
Stanford Olympia 56-New Berlin 0
Riverton 32-Pleasant Plains 22
Havana 35-Abingdon Avon 20
South Fulton 35-Rushville 8
Camp Point at Routt @ 1 PM (On WEAI)
Calhoun at Carrollton @ 1
Illinois College at Luther College @ 1