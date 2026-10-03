Friday Night Scores-Saturday Games

By Gary Scott on October 3, 2026 at 7:22am

JHS 71-Southeast 28

GNW 21-West Central 0

Brown County 67-Beardstown 0

Pleasant Hill 39-North Greene 6

Triopia 38-Mendon Unity 20

Dec Mac 48-Glenwood 35

Rochester 62-Normal U 13

SHG 56-Lanphier 14

QND 37-Springfield 14

Hillsboro 49-Linsoln 7

Maroa Forsyth 63-Pittsfield 0

Auburn 42-Porta 12

Stanford Olympia 56-New Berlin 0

Riverton 32-Pleasant Plains 22

Havana 35-Abingdon Avon 20

South Fulton 35-Rushville 8

Camp Point at Routt @ 1 PM (On WEAI)

Calhoun at Carrollton @ 1

Illinois College at Luther College @ 1