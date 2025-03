By Gary Scott on March 8, 2025 at 7:09am

GNW 59-Metro East Lutheran 53

Peoria Christian 57-Princeville 54

Williamsville 49-Auburn 36

Peoria Manual 62-Sherrard 49

Glenwood 39-Mt Zion 32

Troy Triad 28-Centralia 26

Carrollton plays for the girls Class 1A title in Bloomington Normal against Pecatonica at 1 today.

