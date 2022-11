Saturday Sports Scores

Class 1A Football

Colfax-Ridgeview 8 Camp Point Central 44

Lena-Winslow 38 Forreston 16

Class 2A Football

Decatur-St. Teresa 39 Johnson City 15

Maroa-Forsyth 6 Downs-Tri Valley 36

Class 3A Football

Tolono-Unity 7 Williamsville 12

Girls Basketball

North Greene 13 Carrollton 57

South Fork 46 Triopia 33

North Mac 89 Springfield-Lutheran 20

Pleasant Hill/Western Mendon-Unity

Routt 44 Liberty 24

Pleasant Plains 44 Illini Bluffs 34

West Prairie 45 Beardstown 41

Brown County Rushville-Industry

Brown County West Prairie

PORTA A/C Eureka

Beardstown Hamilton-Warsaw

Illini West 25 Pleasant Plains 39

New Berlin-South County 39 Auburn 48

Liberty Pittsfield

Pleasant Hill/Western 35 Routt 42

Rushville-Industry Hamilton-Warsaw

Jacksonville 33 Taylorville 66

Jacksonville Hillsboro (5PM)

