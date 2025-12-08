Winchester man arrested on federal warrant for enticing a minor in Morgan County

By Benjamin Cox on December 8, 2025 at 4:07pm

A Winchester man was arrested by federal agents last week for allegedly enticing a minor in Morgan County.

According to online court records, Matthew Fusselman, was arrested by federal investigators on December 3. Fusselman is alleged to on or about November 20, 2025 to December 3 enticed the minor. The federal complaint has been redacted by the court. Fusselman made his first appearance in federal court in Springfield on December 4 where he was granted a federal public defender and ordered detained.

His next court appearance is scheduled for December 10.